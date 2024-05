Lombardia - carenza di infermieri | Bomba a orologeria pronta a esplodere Più a rischio Como e Lecco

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 20 maggio 2024) Milano, 20 maggio 2024 – “Unaad”. È così che il sindacato italiano degliNursing Up definisce la situazione didel personale che “èadnei mesi estivi”. Tra le regioni più in difficoltà, ci sono, dove si assiste a una fuga degliin Svizzera, e Campania. Stando a un'indagine del sindacato, nelle regioni più interessate dal fenomeno si “viaggerà con un media di 12-13 pazienti in gestione per ogni infermiere. Una media che va ben oltre quella che può essere definita come una sanità di qualità”. "Si rischia il taglio di almeno il 10% dei posti letto a causa dei deficit di organico. Alcuni reparti potrebbero essere accorpati se non addirittura chiusi. In pericolo le aree di ...