Eurolega di basket tra Superlega calcistica e il modello della Nba

(Di lunedì 20 maggio 2024) Final Four a Berlino. Il torneo registra record di pubblico (+18%), ma i team hanno bilanci in rosso e dipendono ancora troppo da proprietà e polisportive

Mancavano due nomi per le Final Four che si disputeranno dal 24 al 26 maggio alla Mercedes-Benz Arena di Berlino. E con Real Madrid e Panathinaikos già qualificate, a giocarsi gli ultimi due posti in gara-5 erano Monaco - Fenerbahce e ...

Serata incredibile per le ultime due gare-5 dei quarti di Final e dell’ Eurolega 2023 / 2024 , che ha così completato il quadro delle qualificate alle Final Four . Si tratta di Fenerbahce e Olympiacos , che contro pronostico hanno vinto in trasferta nelle ...

Il video con gli Highlights di Barcellona-Olympiacos 59-63 , match valido come gara-5 dei quarti di finale playoff dell’ Eurolega 2023 / 2024 . Al Palau Blaugrana autentica impresa della compagine greca, che vola alle Final Four dove troverà il Real ...

