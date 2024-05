Inter-Lazio 1-1 - cinque dati statistici che potresti non sapere

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 20 maggio 2024)1-1 a livello sportivo è passata ovviamente in secondo piano: prima c’era la festa scudetto, ora già si pensa alla questione societaria. Ma dalla partita di ieri emergono comunque delle curiosità statistiche da rilevare.1-1, le curiosità statistiche della partita QUATTRO – I gol in questa Serie A di Denzel Dumfries. Quello realizzato inlo porta a una rete dal record in un singolo campionato da quando è in Italia, ledel 2021-2022. In generale, il suo primato è del 2019-2020 col PSV Eindhoven: otto, sette in Eredivisie più uno in Europa League. QUATTRO – Le vittorie consecutive in casa dell’contro la, striscia positiva che si èrotta con il pareggio di ieri. ...