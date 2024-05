Calciomercato Milan - via Bennacer? La volontà del calciatore e quella dei rossoneri

(Di lunedì 20 maggio 2024) Ismaël, centrocampista del, potrebbe lasciare i: già nelestivo? La soluzione non è da escludere

Calciomercato Milan , il direttore dell’area tecnica Geoffrey Moncada valuta la cessione di Yacine Adli in estate. La situazione Calciomercato Milan , Geoffrey Moncada valuta la cessione di Yacine Adli in estate. La situazione View ...

Calciomercato Milan , tra gli addii di fine stagione è probabile quello di Bennacer: il centrocampista piace in Arabia Saudita Il futuro di Ismael Bennacer potrebbe essere lontano dal Milan . Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport oggi ...

Calciomercato Milan, ufficialità ad un passo per l’attaccante: l’annuncio - calciomercato milan, ufficialità ad un passo per l’attaccante: l’annuncio - La società rossonera si prepara a riaccogliere Divock Origi. Infatti, secondo quanto raccolto da ‘calciomercato.com’, il Nottingham Forest ha deciso di non contare più sull’ex attaccante del Liverpool ...

Batosta tremenda per il calcio italiano, il lutto colpisce società e tifosi - Batosta tremenda per il calcio italiano, il lutto colpisce società e tifosi - La scomparsa del direttore generale fa piangere tutta la società italiana: ecco il comunicato che nessuno avrebbe mai voluto leggere.

Christian Pulisic punge il suo Milan: "Strategia non perfetta, capisco i tifosi. Mi trovo bene con Pioli" - Christian Pulisic punge il suo milan: "Strategia non perfetta, capisco i tifosi. Mi trovo bene con Pioli" - SERIE A - Christian Pulisic: "Penso che abbiamo affrontato le partite chiave senza la giusta organizzazione e la strategia del milan non è stata perfetta".