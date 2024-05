Io Canto Family al debutto con Michelle Hunziker Ecco come funziona

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di lunedì 20 maggio 2024) Rovazzi, Berti,, Albano, Amendola E’ il momento delper Io. Dopo il buon riscontro di IoGeneration, ma anche quello di The Voice Generations con cui ha in comune la tipologia di concorrenti, arriva il nuovo show di Canale 5 condotto da. Iovuole portare in tv il calore delle famiglie italiane, mettendo in luce il legame che si crea tra i loro componenti, attraverso la passione per la musica. In questa versione dello show infatti, due membri dello stesso nucleo familiare saliranno sul palco per mostrare il loro talento canoro e condividere con il pubblico le loro storie personali. Sotto la direzione artistica di Roberto Cenci, ogni settimana, per cinque ...