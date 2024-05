Gentiloni dice che i 200 miliardi per il Pnrr non furono merito di Conte - ma di un algoritmo

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di lunedì 20 maggio 2024) In un'intervista al Corriere della Sera, il commissario Ue ed ex premier smentisce la narrazione secondo cui fu il governoa garantire gli oltre 200diall'Italia: a decidere le quote da assegnare ai vari Paesi sarebbe stato un. Poi si corregge: "La suddivisione fu proposta dalla Commissione, ma il governo ebbe un ruolo fondamentale".