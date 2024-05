Iran - Tajani | Ci auguriamo che la nuova dirigenza possa lavorare per la stabilità – VIDEO

(Di lunedì 20 maggio 2024) “Ciche ladell’per la stabilita’ dell’area, per la pace e anche per il dialogo”. Così il ministro degli Esteri Antonio, parlando coi giornalisti al termine della riunione a Palazzo Chigi con Giorgia Meloni e gli altri ministri sulla vicendaiana E’ durata circa 20 minuti, la riunione a Palazzo Chigi sulla situazioneiana convocata dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Al tavolo il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio, il ministro della Difesa Guido Crosetto, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, il sottosegretario alla presidenza Alfredo Mantovano e i vertici dell’intelligence. Antoniovicepremier e ...

Dopo l'attacco all' Iran partito nella notte da Israele , "ci auguriamo che si concluda questa parte dello scontro " per andare verso la de-escalation, ha detto Antonio Tajani in conclusione del G7 di Capri . Sull'Ucraina, il ministro degli Esteri non ...

Tajani sulla morte di Raisi e l’ipotesi attentato: “È stata una disgrazia” - tajani sulla morte di Raisi e l’ipotesi attentato: “È stata una disgrazia” - Dopo un incontro con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e i vertici dell’Intelligence, tajani ha ribadito l’impegno dell’Italia per la stabilità e la pace nella regione. “Ci auguriamo che la ...

Morte di Raisi, Tajani: «Una disgrazia, no ipotesi attentato» - Morte di Raisi, tajani: «Una disgrazia, no ipotesi attentato» - Morte del presidente iraniano Raisi, il ministro degli Esteri e vicepremier tajani: «Una disgrazia, no ipotesi attentato».

Tajani: "Morte di Raisi in Iran Un incidente, la nuova leadership iraniana lavori per la pace" - tajani: "Morte di Raisi in Iran Un incidente, la nuova leadership iraniana lavori per la pace" - (Agenzia Vista) Roma, 20 maggio 2024 "Abbiamo fatto un punto della situazione: si è trattato di un incidente. Anche la posizione iraniana lascia pensare che non ci sia stato alcun intervento esterno.