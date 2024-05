Genova -legale Toti | Siamo tranquilli

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di lunedì 20 maggio 2024) 13.35 Non è stata ancora fissata la data dell'interrogatorio di, ai domiciliari nell'ambito di un'inchiesta sulla corruzione in Liguria, Lo ha detto il suoSavi riferendo chesta lavorando "alacremente"alla sua difesa. Oggi dovrebbero essere effettuate le copie forensi di telefoni, pc e altri dispositivi del governatore. Saranno acquisiti messaggi e mail."cosiche non cipresentati visto che non c'era niente da controllare" afferma il. Oggi ascoltato dai pm come teste il sindaco Bucci.