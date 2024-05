Kevin Costner | Prima non avevo soldi - poi ne avevo tantissim - adesso per lavorare devo usare i miei

(Di lunedì 20 maggio 2024) La bestia nera disono i, l'attore e regista svela i retroscena delle difficoltà di finanziare la sua epica saga western in quattro parti. Un uomo solo al comando.ha tenuto banco durante la conferenza stampa del primo capitolo di Horizon: An American Saga, presentato a Cannes 2024 fuori concorso. inevitabilmente, la discussione si è concentrata sulla scelta del divo di investire i primi, arrivando a ipotecare le sue proprie proprietà, per realizzare un mastodontico progetto western in quattro capitolo. Al momento, con il primo capitolo pronto e il secondo quasi ultimato,ha rivelato di aver realizzato i primi tre giorni di riprese del terzo filmdi recarsi a Cannes. "Dopo il festival tornerò sul ...

