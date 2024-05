Arbitro squalificato a vita | aiuta la sua squadra a vincere e poi festeggia coi giocatori

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 20 maggio 2024) Ha espulso tre calciatori e ha concesso 15 minuti di recupero, nei quali gli avversari, con il portiere, hanno trovato il gol della promozione. Poi hato la promozione del club con i calciatori alzando il trofeo e cantando una canzone sul palco. E’ successo in Olanda, dove un, Jan Smit, è statodalla federazione dei Paesi Bassi. Il 61enne direttore di gara ha diretto l’incontro tra il St.George e l’SV De Valken, Quarta Divisione, nel quale ha avuto l’incredibile comportamento. Smit ha espulso anche un componente dello staff tecnico entrato in campo nel momento in cui uno dei calciatori della suaera rimasto sul terreno di gioco dopo una durissima entrata non punita. L’SV De Valken ha presentato un esposto nei confronti ...