La più grande rimonta in gara-7 di sempre

(Di lunedì 20 maggio 2024)-7, dice chi ci ha giocato, vive su un piano tutto suo. Il canestro diventa più piccolo, i contatti più duri, le gambe tremano. Il fattore casa si ingigantisce, il pubblico di casa spinge i suoi e respinge gli altri (e, secondo qualcuno, condiziona anche gli arbitri). Eppure tutto quello che sapevamo, o pensavamo di sapere, sulle gare-7 è crollato in una sera. Prima al Madison Square Garden, dove gli Indiana Pacers hanno tirato con percentuali bulgare (76.3% dal campo nel primo tempo, 67.1% alla fine, miglior prestazione dial tiro nei playoff anche al di là delle gare-7) per vincere la prima partita della serie, e la serie, in trasferta contro dei New York Knicks forse troppo incerottati (OG Anunoby ha iniziato la partita in quintetto zoppicando, Jalen Brunson si è fratturato la mano, Josh Hart si muoveva a malapena). Poi a Denver dove è ...