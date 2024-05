(Di lunedì 20 maggio 2024) "Il super bonus non lo devo difendere io, che ho governato per qualche mese e sono andato via a febbraio 2021. Si difendano loro, del Governo: Giorgetti l'ha gestito e ha governato per tre anni. E sul superbonus è stata tutta una rincorsa tra esponenti di Fdi e della Lega, emendamenti, odg, estensioni, e adesso fanno a rissa, uno spettacolo indecoroso. Si difenda lache dimente, dimostra di non sapere". Lo ha detto Giuseppe, a margine di un incontro elettorale dei Cinque Stelle a Bassano. "- ha aggiunto - parla solo del costo e non del ritorno: questo è un investimento. Per loro l'investimento è quello nelle spese militari, nella corsa al riarmo, logica alla quale noi siamo fortemente contrari".

Roma, 10 maggio 2024 – "Vorrei sapere se ci fossero microspie negli uffici di qualche magistrato per quanto tempo continuerebbe a fare il magistrato ". Matteo Salvini non ha dubbi sul caso del Governatore della Liguria, Giovanni Toti, ora ai ...

Procuratore della Corte Penale de L’Aia chiede l’arresto per Netanyahu, Gallant e Sinwar: ‘Compiuti crimini di guerra e contro umanità’ - Procuratore della Corte Penale de L’Aia chiede l’arresto per Netanyahu, Gallant e Sinwar: ‘Compiuti crimini di guerra e contro umanità’ - Era ciò che il governo d’Israele temeva, dopo le indiscrezioni circolate nelle scorse settimane. Adesso è ufficiale: il procuratore capo della Corte penale internazionale ha chiesto alla Camera prelim ...

Conte, è evidente che la Meloni non sa nulla di economia - conte, è evidente che la Meloni non sa nulla di economia - (ANSA) - BASSANO DEL GRAPPA, 20 MAG - "Il super bonus non lo devo difendere io, che ho governato per qualche mese e sono andato via a febbraio 2021. Si difendano loro, del Governo: Giorgetti l'ha gest ...

Arena di pace 2024: la lezione di nonviolenza del Papa e le strade per uscire dal sistema di guerra - Arena di pace 2024: la lezione di nonviolenza del Papa e le strade per uscire dal sistema di guerra - In questi dieci anni, tutti i governi che si sono succeduti in Italia hanno ignorato la proposta dei Corpi civili di pace ...