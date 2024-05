Qualificazioni Roland Garros 2024 | avanti Napolitano e Zeppieri

(Di lunedì 20 maggio 2024) Buona la prima per Stefano. Il biellese, reduce dal terzo turno raggiunto agli Internazionali d’Italia, avanza al secondo turno nel tabellone delleal. L’azzurro ha superato Dino Prizmic con il punteggio di 7-6(2) 6-3 in un’ora e 59 minuti di gioco, offrendo una prova solida al servizio e sfruttando le chance concesse dal suo giovane avversario classe ’05.affronterà ora il giapponese Shintaro Mochizuki, che l’ha spuntata in rimonta al terzo set contro il dominicano Hardt. Avanza anche Giulio, che nel derby italiano regola Stefano Travaglia in due set, con il punteggio netto di 6-3 6-2 in un’ora e 14 minuti. Il mancino classe ’01 attende ora il vincente del match tra il bulgaro Andreev e il kazako ...

