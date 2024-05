Pane e Panelle | Il Gusto autentico di Palermo

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di lunedì 20 maggio 2024)lle: un viaggio nella cultura culinaria ed autentica della Sicilia, viva nel cuore pulsante diQuando si parla di street food siciliano, uno dei primi piatti che viene in mente è illle. Questo semplice ma delizioso panino, nato nelle strade di, è un simbolo della cucina popolare e un esempio perfetto di come ingredienti umili possano trasformarsi in una vera e propria prelibatezza. Scopriamo insieme la storia e la ricetta di questa specialità siciliana. Origini dellle Lelle sono delle frittelle di farina di ceci, un ingrediente che ha radici profonde nella tradizione culinaria mediterranea. Si pensa che l’uso della farina di ceci risalga agli arabi, che introdussero ...