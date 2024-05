“L’erosione della classe media rischia di sommergere uno dei pilastri della stabilità economica del Paese e di cancellare opportunità per le generazioni future. La lotta contro il declino di uno dei cardini fondamentali per ...

Roma, 20 mag. (Adnkronos/Labitalia) – Il presidente di Cida , Stefano Cuzzilla, oggi in occasione della presentazione del Rapporto Cida -Censis ‘Il valore del ceto medio per l?economia e la società’, ha illustrato le otto proposte della ...

Scuola, Cida-Censis: giudizio positivo su dirigenti per 52,7% italiani in famiglie con figli - Scuola, cida-Censis: giudizio positivo su dirigenti per 52,7% italiani in famiglie con figli - Roma, 20 mag. (Adnkronos/Labitalia) - Il 52,7% degli italiani in famiglie con figli ha un giudizio positivo sui dirigenti scolastici, il ...

Cida a politica, 8 proposte per invertire tendenza a favore ceto medio - cida a politica, 8 proposte per invertire tendenza a favore ceto medio - 'Ben l’80,6% degli italiani ritiene che il sistema fiscale dovrebbe premiare chi crea impresa, lavoro, opportunità' ...

Redditi, Cida-Censis: 11,3% si sente ceto medio con reddito annuo massimo 15mila euro - Redditi, cida-Censis: 11,3% si sente ceto medio con reddito annuo massimo 15mila euro - Roma, 20 mag. (Adnkronos/Labitalia) - Tradizionalmente il ceto medio ingloba la maggioranza della popolazione italiana. Il 60,5% degli ...