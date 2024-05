Redditi, Cida-Censis: 11,3% si sente ceto medio con reddito annuo massimo 15mila euro - Redditi, Cida-Censis: 11,3% si sente ceto medio con reddito annuo massimo 15mila euro - Tra gli anziani è più alta la quota che si sente di ceto medio (65,4%) rispetto a giovani (57,7%) e adulti (58,9%). Ed è alta la quota di pensionati che si sente di appartenere al ceto medio: il 65,2% ...

Cida a politica, 8 proposte per invertire tendenza a favore ceto medio - Cida a politica, 8 proposte per invertire tendenza a favore ceto medio - Roma, 20 mag. (Adnkronos/Labitalia) – Il presidente di Cida, Stefano Cuzzilla, oggi in occasione della presentazione del Rapporto Cida-Censis ‘Il valore del ceto medio per l’economia e la società’, ha ...

Cida-Censis, quasi il 50% di chi sente ceto medio vive timore declassamento - Cida-Censis, quasi il 50% di chi sente ceto medio vive timore declassamento - Ne è convinto il 57,9% degli italiani, per i quali impegno e capacità non sono adeguatamente premiati (54,9% del ceto medio). Inoltre, l'81% pensa sia giusto che chi lavora di più guadagni di più (80% ...