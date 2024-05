Ladri in casa di Salvini - casa a soqquadro

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 20 maggio 2024) Roma, 20 maggio 2024 –ieri sera prima di mezzanotte nelladel vicepremier Matteo, nella zona di Ponte Milvio, a Roma. Alcune persone, dopo essersi introdotte nel giardino, avrebbero alzato l'avvolgibile e forzato la porta finestra. Poi si sarebbero date alla fuga. Laè stata trovata ama la cassaforte non è stata portata via. Indaga la polizia. (fonte: Adnkronos)