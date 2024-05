Cina - nuovo attacco con coltello in una scuola elementare | due morti e dieci feriti

Tutto pronto al Pala Sammontana di Empoli per ospitare gara uno della semifinale play-off del campionato B Interregionale di basket tra Use Computer Gross e Cecina . I biancorossi empolesi tornano a giocare una semifinale play-off a 14 anni di ...

Risiko, scacchi, Go. Così i tradizionali giochi di guerra influenzano le politiche cyber di America, Russia e Cina - Risiko, scacchi, Go. Così i tradizionali giochi di guerra influenzano le politiche cyber di America, Russia e cina - Protezione, conquista, circondamento. Ognuna delle tre grandi potenze globali interpreta sia sul piano fisico che su quello digitale una propria partita per la supremazia, seguendo le strategie che me ...

Como, attacco vandalico no vax al Cimitero Monumentale - Como, attacco vandalico no vax al Cimitero Monumentale - Hanno imbrattato di vernice rossa i muri del Cimitero Monumentale di Como. L'attacco nella notte. Le scritte e la firma ...

In Cina due persone sono state uccise e 10 ferite in un attacco con coltello in una scuola - In cina due persone sono state uccise e 10 ferite in un attacco con coltello in una scuola - Diverse persone sono state accoltellate lunedì in una scuola elementare in cina, nella città di Guixi (circa 600 chilometri a sud di Shanghai): due persone sono state uccise e 10 ferite. La polizia ha ...