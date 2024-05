Sciopero nazionale dei taxi il 21 maggio - orari e motivi della protesta

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 20 maggio 2024) L’obiettivo è quello di salvaguardare l’autonomia e l’indipendenza dei tassisti rispetto agli algoritmi e alle multinazionali.deimartedì 21– Ilcorrierecittà.com I servizi rimarranno disponibili per gli anziani, le persone con disabilità e i malati.deiil 21I sindacati dei tassisti hanno confermato loper martedì 21, con un’astensione dal servizio dalle ore 8 alle 22. A Roma, in piazza San Silvestro, si terrà una manifestazione autorizzata dalle 11 alle 17. La partecipazione di tutta la categoria è considerata fondamentale per difendere il proprio lavoro e contrastare l’uso illegittimo ...