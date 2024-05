Inter verso Oaktree Zhang | Il club rischia instabilità

Giletti: "Allegri da un anno e mezzo covava dentro di lui la solitudine e alla fine è esploso" - Giletti: "Allegri da un anno e mezzo covava dentro di lui la solitudine e alla fine è esploso" - Il noto tifoso bianconero Massimo Giletti, intervenuto a Rai Sport ha parlato così di Allegri: "Agnelli ha scelto Allegri, gli ha fatto certamente un contratto molto lungo ed ...

Inter-Lazio, il club biancoceleste celebra la rete di Kamada - VIDEO - inter-Lazio, il club biancoceleste celebra la rete di Kamada - VIDEO - La Lazio ha ottenuto un pareggio contro l' inter, detentore del titolo di campione d'Italia, consolidando così le sue possibilità di qualificazione all' Europa League. A San Siro, Daichi Kamada ha ...

L'avv. Afeltra: "Il debito con Oaktree è di Suning, non dell'Inter. Il passaggio delle quote Non si farebbe subito perché..." - L'avv. Afeltra: "Il debito con Oaktree è di Suning, non dell'inter. Il passaggio delle quote Non si farebbe subito perché..." - Oaktree verso la proprietà dell’inter: niente accordo con Pimco per Zhang, con un’altra clausola che ha peggiorato le cose È arrivato, il giorno fatidico della scadenza del… Leggi ...