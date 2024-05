A 38 anni lascia Milano per tornare in un paesino | “La paga era diventata buona - ma non riuscivo a rilassarmi”

(Di lunedì 20 maggio 2024) Marco è un ragazzo di 38che, dopo aver vissuto quasi 10, ha deciso dinel suo paese in provincia di Vicenza: “A tenermi così tanto aè stato il lavoro”.

Francesca Noè, blogger classe 1990, racconta la città dalla sua seguitissima pagina social: nuove aperture, locali storici, eventi e curiosità. " Milano è sempre stata il luogo dell'accoglienza. Ma il rischio che si trasformi presto in città vetrina ...

Milano – E’ Morto l'ex magistrato Giovanni Pescarzoli . aveva 81 anni. Originario di Breno, in provincia di Brescia, Pescarzoli era stato procuratore generale della Corte d'appello di Trento dal 2010 al 2015. Pochi giorni prima del suo ...

Milano , 20 maggio 2024 – Rincari tra il 12 e il 47 per cento in soli cinque anni. Che comprare casa a Milano sia diventato proibitivo per moltissimi, spingendo chi non ce la fa sempre più fuori, è un fatto che non aveva bisogno di prove. Ma a ...

Insediato il nuovo questore di Reggio Calabria Salavtore La Rosa - Insediato il nuovo questore di Reggio Calabria Salavtore La Rosa - Reggio Calabria - 'Sono molto contento di essere stato individuato quale questore di Reggio Calabria. È una realtà assolutamente affascinante, un'avventura interessante che non sarà semplice. Per me è ...

Irene Grandi celebra 30 anni di carriera con il “Fiera di Me” tour - Irene Grandi celebra 30 anni di carriera con il “Fiera di Me” tour - ROMA (ITALPRESS) - Dopo la pubblicazione del singolo "Fiera di Me", arricchito dalla supervisione ritmica del leggendario Stewart Copeland, Irene Grandi an ...

Moreno Donadoni, chi è la fidanzata del rapper Barbara: “La nostra non è una storia organizzata” - Moreno Donadoni, chi è la fidanzata del rapper Barbara: “La nostra non è una storia organizzata” - Moreno la fidanzata è Barbara Francesca Ovieni. Il rapper sarà ospite oggi a La Volta Buona su Raiuno in onda dalle 14 ...