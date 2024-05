Grande Fratello - Anita Olivieri si sbilancia sui trattamenti ricevuti da Alfonso Signorini | il duro commento

(Di lunedì 20 maggio 2024) Nonostante il2023 sia finito da ormai qualche mese,ha ancora qualche sassolino dalla scarpa da togliersi non solo con ex concorrenti, ma anche con. Infatti, ha insinuato che nonostante avesse contro il conduttore e molti inquilini forti, è riuscita ad arrivare a un passo dalla finale, ritenendosi soddisfatta. E poi ha risposto in maniera piccata alle accuse di molti utenti, tornando a citare Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi.2023:non risparmia criticheè stata senza dubbio una protagonista del2023, seppur una delle più discusse che ha ...

