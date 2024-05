Arena di pace 2024 | la lezione di nonviolenza del Papa e le strade per uscire dal sistema di guerra

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 20 maggio 2024) Era avvenuta da poche settimane la rivoluzione in Ucraina – o il colpo di stato, a seconda della prospettiva – in seguito alla quale ci fu l’annessione della Crimea alla Russia e l’inizio del conflitto armato nel Donbass tra milizie filorusse e filogovernative, quando si svolse a Verona l’die Disarmo del 25 aprile 2014 dalla quale fu lanciata la Campagna per la difesa civile non armata e nonviolenta, che prenderà il nome “Un’altra difesa è possibile”. Una campagna non ancora conclusa che, già dieci anni fa, proponeva attraverso una legge di iniziativa popolare (e successive proposte di iniziativa parlamentare), tra le altre cose, la costituzione dei Corpi civili dicome forza non armata cadi intervenire nei conflitti con gli strumenti della, invece di inviarvi armi e ...