Giro - tragedia sfiorata per Biermans | Sono finito in un burrone

(Di lunedì 20 maggio 2024) Roma, 20 maggio 2024 - Una giornata di festa che poteva diventare di: mentre a Livigno, in cima al Mottolino, si celebrava l'impresa di Tadej Pogacar, la quarta in questod'Italia 2024 sempre più nelle sue mani, alle sue spalle si sfiorava il dramma che il mondo del ciclismo ha vissuto poco meno di un anno fa con la morte di Gino Mader, caduto in unneldi Svizzera 2023. I dettagli Stavolta la vicenda si è chiusa con un grande spavento e qualche ammaccatura e a raccontarla, aspetto migliore, è il diretto interessato, Jenthe. Il nastro va riavvolto fino al Mortirolo, la terzultima salita di una frazione che di GPM ne contava addirittura 5 al punto da guadagnarsi l'appellativo di tappa regina dell'intera edizione numero 107. Una delle ascese più iconiche della ...

È stata una Pompei-Cusano Mutri ricca di sorprese, tra gli elogi di Pogacar ad Antonio Tiberi e una tragedia sfiorata per via di un cane . Nel corso della decima tappa del Giro d’Italia , durante un tratto in leggera discesa, l’animale a quattro ...

Giro d’Italia, tragedia sfiorata sul Mortirolo. Biermans all’arrivo svela: “Sono caduto in un burrone di 30 metri, non riuscivano a trovarmi” - giro d’Italia, tragedia sfiorata sul Mortirolo. Biermans all’arrivo svela: “Sono caduto in un burrone di 30 metri, non riuscivano a trovarmi” - Il ciclista è riuscito ad arrivare al traguardo e ha raccontato quanto accaduto: quasi nessuno se ne era accorto ...

Tragedia in montagna: due lecchesi morti, travolti da una valanga in Svizzera - tragedia in montagna: due lecchesi morti, travolti da una valanga in Svizzera - LECCO – Una tragedia immane colpisce il Lecchese: gli alpinisti Valentino Alquà – 49 anni – e Massimo Ratti sono deceduti la mattina di domenica 19 maggio travolti da una slavina staccatasi nella zona ...

Asen Park, amicizia e spirito punk: il gruppo di Lecco travolto dalla tragedia in montagna - Asen Park, amicizia e spirito punk: il gruppo di Lecco travolto dalla tragedia in montagna - Massimiliano Ratti e Valentino Alquà uccisi dalla valanga in Svizzera: facevano parte dell'associazione di appassionati anticonformisti. “Niente autocelebrazioni, la montagna è libertà”. Una comunità ...