Il Brasiliano condannato ad 8 mesi di lavori socialmente utili per l’aggressione ai poliziotti

(Di lunedì 20 maggio 2024)ad 8diil, all'anagrafe Massimiliano Minnocci per aver aggredito, nel 2018, alcuni agenti di polizia.

Ederson realizza il suo sogno: giocherà la Copa America con il Brasile - Ederson realizza il suo sogno: giocherà la Copa America con il Brasile - Il centrocampista nerazzurro è stato convocato per la prima volta dal commissario tecnico Dorival Junior: sarà nella rosa dei verdeoro che si giocherà il trofeo negli Stati Uniti ...

Disastro ambientale e costi politici in Brasile - Disastro ambientale e costi politici in Brasile - Durante il 2023 ben 12 eventi climatici estremi hanno colpito il Brasile. La situazione, concordano gli esperti, tenderà solo a peggiorare ...

Ducati, omaggio a Senna con una Monster in serie super limitata - Ducati, omaggio a Senna con una Monster in serie super limitata - Ducati ha scelto i paddock del Gp di F1 a Imola, che si corre domani , per presentare il suo omaggio ad Ayrton Senna, scomparso su quella pista esattamente 30 anni fa. A celebrare il mito del campione ...