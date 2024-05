Courteney Cox piange l’amico e collega scomparso | Matthew Perry viene a trovarmi spesso - mi guida spiritualmente Ho la sensazione che sia tra noi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 20 maggio 2024) I due era legatissimi non solo perché hanno condiviso ben dieci stagione dell’amatissima serie tv cult “Friends”, ma perché la loro amicizia è continuata anche a telecamere spente. Intervistata da CBS Sunday Morning,Cox ha ricordato commossa. L’attore è morto il 28 ottobre 2023, a soli di 54 anni, dopo essere stato trovato privo di sensi in una vasca idromassaggio nella sua casa a Pacific Palisades, in California. A dicembre, l’ufficio del medico legale della contea di Los Angeles ha stabilito cheè morto per “effetti acuti della ketamina”. La modalità della morte è stata accidentale. “Penso che fosse probabilmente uno degli esseri umani più divertenti del mondo. -ha dichiaratoCox – Aveva davvero un cuore enorme. Ovviamente ha lottato. Sono così grata di aver ...