Roma, 19 apr. (Adnkronos Salute) - Le Donne sono sottorappresentate in tutti gli studi clinici . Non fanno eccezione i trial che testano l’efficacia delle terapie antiretrovirali contro l’Hiv. Eppure, come la medicina di genere ha dimostrato negli ...

Roma, 29 aprile 2024 – Sulla rampa di lancio, sulla scorta della legge di Bilancio per l’anno in corso, c’è il cosiddetto Superbonus del 120 per cento per le assunzioni stabili. Ma Giorgia Meloni punta a rafforzare e estendere gli sgravi con una ...

Don Antonio Coluccia incontra i ragazzi delle scuole di Montevarchi - Don Antonio Coluccia incontra i ragazzi delle scuole di Montevarchi - “Osare, rischiare compromettersi” è il titolo della manifestazione organizzata dall’Istituto comprensivo R. Magiotti che si terrà giovedì 23 maggio, alle ore 10 ...

Sociale, da Roma al mondo: non si ferma la solidarietà di Odm Onlus - Sociale, da Roma al mondo: non si ferma la solidarietà di Odm Onlus - NewTuscia – ROMA – “Dalla Capitale d’Italia fino ai territori più fragili del pianeta. Anche in questo 2024 non si ferma l’azione solidale e sociale degli “Operatori di Misericordia Santa Virginia C.

Donne fragili, già 465 le richieste di aiuto. Le cause: «Paghe basse e affitti alle stelle» - donne fragili, già 465 le richieste di aiuto. Le cause: «Paghe basse e affitti alle stelle» - Italiane nel 65% dei casi. Quest’anno ai Servizi sociali del Comune di Bergamo si è già raggiunta quasi la metà delle richieste di aiuto da parte di donne di tutto il 2023 Sono 465 gli accessi ...