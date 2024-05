Raisi - le prime reazioni da Putin a X - da Erdogan ad Al-Sisi Tajani | ora al lavoro per la stabilità

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 20 maggio 2024) Con accenti diversi tutto il mondo, dalla Russia alla Cina, dalla Turchia al Libano, dalla Ue all’Egitto, esle condoglianze per la morte del presidente iraniano Ebrahim, schiantatosi con un elicottero in una zona impervsa al confine con Azerbaigian. Una morte improvvisa, destinata ad aprire una crisi profonda in Iran che preoccupa alleati e avversari del leader simbolo della lotta ad oltranza contro Israele. Le dichiarazioni di cordoglio arrivano nelle ore in cui Teheran fa sapere che il percorso in politica estera non cambierà.: un uomo meraviglioso, un amico di Mosca Il presidente russo Vladimirha parlato del suo omologo iraniano come di ”un uomo meraviglioso” confermando l’asse tra Mosca e Teheran. In un telegramma inviato all’Ayatollah Ali Khamenei, ha scritto di aver ”avuto ...