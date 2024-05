Sequestrate 6 tonnellate di tabacchi lavorati esteri - 3 arresti

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di lunedì 20 maggio 2024) Aversa. Un’ordinanza di custodia cautelare aglidomiciliari, con uso del braccialetto elettronico, è stata emessa dal gip del Tribunale di Napoli Nord su richiesta della Procura aversana nei confronti di 3 persone ritenute responsabili di detenzione di 6di sigarette di contrabbando trovate in un deposito a Cardito, in provincia di Napoli. Le indagini svolte dalla Guardia di Finanza sono scattate a seguito di un’attività di controllo il 31 gennaio scorso a Quarto (Napoli): in quell’occasione i militari del Nucleo Pef del Comando provinciale di Caserta hanno trovato in alcune auto 54 casse di sigarette contenenti, privi del contrassegno di Stato, arrestando in flagranza di reato tre soggetti e sequestrando 54 kg di...