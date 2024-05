La Corte penale internazionale chiede l’arresto per Netanyahu e leader Hamas

(Di lunedì 20 maggio 2024) Il procuratore capo dellaha chiesto alla Camera preliminare del tribunale di emettere mandati di arresto contro il premier israeliano Benyamine il suo ministro della Difesa Yoav Gallant per “crimini di guerra e crimini contro l’umanità” nella Striscia di Gaza dall’8 ottobre. Ladell’Aia ha richiesto un mandato d’arresto anche per tredi, tra cui il capo dia Gaza, Yahya Sinwar per crimini di guerra e contro l’umanità. Questo il comunicato del procuratore: “Oggi presento richieste di mandato d’arresto davanti alla Camera preliminare I dellasulla situazione nello Stato di Palestina. Sulla base delle prove ...

