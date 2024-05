L’ipotesi di una tecnologia aliena che circonda le stelle | i nuovi dati sulle sfere di Dyson

(Di lunedì 20 maggio 2024) Una ricerca condotta dagli scienziati dell'Università di Uppsala riporta in vita una teoria più fantascientifica che scientifica. Ledisono unateorizzata negli anni Sessanta: si tratterebbe di enormi impalcature in grado di sfruttare l'energia delle. Anche se l'ipotesi è affascinante, al momento non esiste nessuna certezza.

