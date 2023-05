... anche se delle volte potrebbero avere qualche piccola. In questo divertentissimo filmato ... Generalmente, sono i cani a essere più affettuosi e appiccicosi nei confronti dei lorogatti, ma ...E mentre ad22 è scoppiata unafuribonda tra due allievi, grazie alla puntata del daytime andata in onda oggi su Canale5 è stato possibile scoprire ufficialmente e definitivamente chi sono ...Maddalena non si trattiene con il cantante: 'Bambino del ca**o' La discussione tra i due allievi di22 ha visto fin da subito il cantante piuttosto leggero mentre la ballerina non ha perso ...

Amici, lite tra Wax e Maddalena Svevi: «Sei falsa e mi stai sul ca**o», «un bambino». Cosa è successo leggo.it

Nelle ultime registrazioni di Uomini e Donne, quelle di sabato 29 e domenica 30 aprile, c’è stata una seconda lite che ha visto coinvolti ...Scontro tra il cantante e la ballerina di Amici a pochi giorni dalla semifinale che sarà registrata tra venerdì 5 e sabato 6 maggio ...