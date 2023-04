Taylor Lautner oggi | che fine ha fatto il Jacob di Twilight?

Leggi su cinemaserietv

(Di venerdì 21 aprile 2023)ha 30 anni, è sposato con l’infermieraDome e vive una vita tranquilla fuori Los Angeles. Alla CNN l’exdi, che nel 2022 ha girato il film Run the Tide, ha raccontato che gli piace fare un salto in città ogni tanto, ma che è felice di vedersi come un ragazzo normale, lontano dal clamore della City of stars. “Mi piace avere i miei spazi“, ha detto alla CNN. “Mi piace poter venire in città e fare le mie cose quando voglio, ma anche potermi allontanare quando vogliamo e avere un po’ di pace e tranquillità“. Per quanto riguarda i prossimi film,ha confessato di stare leggendo e revisionando sceneggiature, ma senza mettersi pressione addosso. “Sto leggendo delle cose, ma voglio fare qualcosa solo se ha un significato per ...