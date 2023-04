Incendio sui gradini della chiesa de ‘Il Gesù’ | denunciato clochard

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 1 aprile 2023) Un gesto senza senso che, di fatto, si è concretizzato in un atto vandalico, configurando il reato di danneggiamento, ai danni di una delle chiese più rinomate di Roma, conosciuta dai romani come ‘il, la“Santissimo nome di Gesù all’Argentina”, in piazza del Gesù. Non se ne capisce il motivo unha accesso un fuoco suidel luogo di culto. Ha appiccato il fuoco sulla scalinata È stato nel pomeriggio di ieri che un cittadino italiano, senza fissa dimora, ha dato fuoco ad alcuni rifiuti sulla scalinata“Santissimo nome di Gesù all’Argentina” in piazza del Gesù. Un gesto incomprensibile che ha provocato il danneggiando, con annerimento, di alcuni scalini e una porzioneparete in marmo...