Amici 2023 | il serale | eliminati | chi è stato eliminato oggi | 1 aprile

Leggi su tpi

(Di sabato 1 aprile 2023)– Chi è, sabato 1, nel corso della terza puntata di, il? Non c’è un’eliminazione diretta, ma sappiamo che dopo le tre manche sono finiti al ballottaggio Wax e Samu. Uno dei due verrà, ma il verdetto lo sapranno solo all’interno della casetta. Dovremo quindi aspettare la messa in onda della puntata per scoprirlo. Allievi Quali sono gli allievi ammessi aldi? Come detto si tratta di 15 allievi (otto ballerini e sette cantanti). Ecco tutti i cantanti ammessi al: NDG Cricca Angelina Aaron Piccolo ...