LIVE Sonego-Tiafoe 6-3 3-2 | ATP Miami 2023 in DIRETTA | match sospeso per pioggia sul set e break avanti per l’azzurro

Leggi su oasport

(Di martedì 28 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2.09 Gioco, aumenta l’intensità della: si torna negli spogliatoi. 2.07 Ancora laa disturbare il gioco, momentaneamente interrotto nuovamente il. 3-2tiene il servizio a quindici e prova a rimanere a contatto del suo avversario. 40-15 Non colpisce bene con il rovescio: due palle per il 3-2. 30-15 Sberla al centro con il servizio. 15-15 Risposta steccata die poi volée vincente baciata dal nastro. 15-0 Buon servizio e dritto in contropiede per. 3-1. Altra prima vincente perche in tutto ilha lasciato per strada solo tre ...