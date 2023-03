Ferrara | 13enne presa per i capelli e pestata a calci Il branco filma tutto | il video li inchioda | 4 minori indagati

(Di sabato 25 marzo 2023) Le indagini sulladaldi ragazzini – che ha pureto e divulgato le sequenze del feroce sopruso – sono arrivate a una svolta. Quattro giovanissimi, tre femmine ed un maschio, di età comtra i 12 ed i 15 anni, sono stati denunciati per l’aggressione, avvenuta sabato scorso a Comacchio (), a una, residente in provincia di Parma,letteralmente per ie poi colpita condal “” mentre la scena veniva ricon il cellulare e poi diffusa sui social diventando in breve virale tramite “whatsapp”. Inutile dire che le sconcertanti immagini della violenza, registrate con un telefonino, sono diventate virali in breve ...

