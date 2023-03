"Questo è stupro culturale". Sallusti smonta la Pascale (Di venerdì 24 marzo 2023) Si parla di maternità surrogata da Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7 nella puntata del 24 marzo. Alessandro Sallusti, in collegamento, ribatte a Francesca Pascale, ex compagna di Silvio Berlusconi ora paladina dei diritti Lgbtq+: "Questi diritti non tolgono diritti all'italiano medio, dico che l'agenda politica è ribaltata", osserva il direttore di Libero. "Questi diritti riguardano un numero esiguo di italiani invece i problemi della stragrande maggioranza degli italiani passano in secondo piano. Il problema è che gli italiani non trovano gli asili dove mandare i loro bambini". Poi sulla maternità surrogata: "Anche io sono perplesso sul paragone ma anche far fare un bimbo ad una donna su commissione è uno stupro culturale". Qui l'intervento di Sallusti a Otto e mezzo "La destra, soprattutto ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 24 marzo 2023) Si parla di maternità surrogata da Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7 nella puntata del 24 marzo. Alessandro, in collegamento, ribatte a Francesca, ex compagna di Silvio Berlusconi ora paladina dei diritti Lgbtq+: "Questi diritti non tolgono diritti all'italiano medio, dico che l'agenda politica è ribaltata", osserva il direttore di Libero. "Questi diritti riguardano un numero esiguo di italiani invece i problemi della stragrande maggioranza degli italiani passano in secondo piano. Il problema è che gli italiani non trovano gli asili dove mandare i loro bambini". Poi sulla maternità surrogata: "Anche io sono perplesso sul paragone ma anche far fare un bimbo ad una donna su commissione è uno". Qui l'intervento dia Otto e mezzo "La destra, soprattutto ...

