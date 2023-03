Migranti, Meloni al vertice Ue “Rischio estate fuori controllo” (Di giovedì 23 marzo 2023) BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – Nel corso della discussione con i leader al Consiglio europeo di Bruxelles, il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha posto l'accento sulla situazione in Tunisia, ritenuta “molto preoccupante”, e sul fatto che “gli arrivi in Italia sono triplicati rispetto al 2022”. Secondo quanto si apprende Meloni ha sottolineato che “se questo trend continuerà, questa estate la situazione sarà fuori controllo”. Per il presidente del Consiglio occorre dunque “un rafforzamento della cooperazione con Paesi di origine e transito, misure concrete contro i trafficanti, l'offerta di maggiori possibilità di ingressi legali, il rafforzamento dell'attività SAR e l'avanzamento del lavoro sui rimpatri”.Meloni è intervenuta nel dibattito sulla migrazione ringraziando la ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 23 marzo 2023) BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – Nel corso della discussione con i leader al Consiglio europeo di Bruxelles, il presidente del Consiglio Giorgiaha posto l'accento sulla situazione in Tunisia, ritenuta “molto preoccupante”, e sul fatto che “gli arrivi in Italia sono triplicati rispetto al 2022”. Secondo quanto si apprendeha sottolineato che “se questo trend continuerà, questala situazione sarà”. Per il presidente del Consiglio occorre dunque “un rafforzamento della cooperazione con Paesi di origine e transito, misure concrete contro i trafficanti, l'offerta di maggiori possibilità di ingressi legali, il rafforzamento dell'attività SAR e l'avanzamento del lavoro sui rimpatri”.è intervenuta nel dibattito sulla migrazione ringraziando la ...

