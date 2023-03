Perché Donald Trump martedì 21 marzo verrà arrestato: ‘Riprendiamoci la nostra nazione’ (Di sabato 18 marzo 2023) Donald Trump è di nuovo nel centro del mirino mediatico. L’ex presidente e capo della Casa Bianca ha infatti, nelle ultime ore, lanciato un annuncio senza precedenti. La questione ruota intorno alla recente accusa per cui il tycoon avrebbe pagato ben 130.000 dollari l’ex pornostar Stormy Daniels per comprarne il silenzio sulla loro passata relazione. Donald Trump, tutti i guai del presidente: blitz dell’FBI nel suo resort in Florida Donald Trump e la chiamata a raccolta dei suoi sostenitori Un annuncio che arriva come un tuono. Certamente senza precedenti. Come senza precedenti è il fatto che un ex presidente americano affronta un processo penale. Traducendo: “Fughe di notizie illegali dal corrotto e politicizzato ufficio del procuratore di Manhattan indicano, senza che ci sia nessun ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 18 marzo 2023)è di nuovo nel centro del mirino mediatico. L’ex presidente e capo della Casa Bianca ha infatti, nelle ultime ore, lanciato un annuncio senza precedenti. La questione ruota intorno alla recente accusa per cui il tycoon avrebbe pagato ben 130.000 dollari l’ex pornostar Stormy Daniels per comprarne il silenzio sulla loro passata relazione., tutti i guai del presidente: blitz dell’FBI nel suo resort in Floridae la chiamata a raccolta dei suoi sostenitori Un annuncio che arriva come un tuono. Certamente senza precedenti. Come senza precedenti è il fatto che un ex presidente americano affronta un processo penale. Traducendo: “Fughe di notizie illegali dal corrotto e politicizzato ufficio del procuratore di Manhattan indicano, senza che ci sia nessun ...

