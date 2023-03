Serie B, Perugia-Reggina verso il rinvio: il motivo (Di venerdì 10 marzo 2023) Si avvicina l’inizio della 29esima giornata del campionato di Serie B, la stagione entra nella fase decisiva per gli obiettivi di promozione diretta, playoff e playout. Nel frattempo potrebbe registrarsi una defezione: la partita tra Perugia e Reggina è a rischio rinvio. Il motivo? Il terremoto che ha colpito l’Umbria nella giornata di ieri e che ha portato alla chiusura di alcune scuole, Università e uffici regionali nella giornata odierna proprio a Perugia. Secondo quanto verificato, la squadra amaranto è già partita ieri da Reggio Calabria, ora si trova a Roma e nel pomeriggio (alle ore 17) dovrebbe dirigersi verso la città umbra. Al momento non è ancora arrivata l’ufficialità del rinvio, una decisione è attesa entro le prossime ore. Il rendimento ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 10 marzo 2023) Si avvicina l’inizio della 29esima giornata del campionato diB, la stagione entra nella fase decisiva per gli obiettivi di promozione diretta, playoff e playout. Nel frattempo potrebbe registrarsi una defezione: la partita traè a rischio. Il? Il terremoto che ha colpito l’Umbria nella giornata di ieri e che ha portato alla chiusura di alcune scuole, Università e uffici regionali nella giornata odierna proprio a. Secondo quanto verificato, la squadra amaranto è già partita ieri da Reggio Calabria, ora si trova a Roma e nel pomeriggio (alle ore 17) dovrebbe dirigersila città umbra. Al momento non è ancora arrivata l’ufficialità del, una decisione è attesa entro le prossime ore. Il rendimento ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... annarita_raiola : RT @giuseppe_alto: Cinque feriti e trenta sfollati questo l'ultimo bilancio diffuso dall'Unità di crisi del Dipartimento della Protezione c… - CalcioWeb : La #SerieB verso una defezione nella prossima giornata: la partita #PerugiaReggina a rischio rinvio - psb_original : Sisma in Umbria, Perugia-Reggina verso il rinvio: le ultime #SerieB - SportRepubblica : Perugia-Reggina, formazioni e dove vedere la partita in tv - TuttoMercatoWeb : TMW - Perugia-Reggina a rischio per lo sciame sismico. Sopralluogo in corso al Curi -