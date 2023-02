Funerali di Costanzo, il commovente messaggio di Gianni Sperti a Maria De Filippi (Di martedì 28 febbraio 2023) Personaggi tv. Una folla commossa ha riempito piazza del Popolo, a Roma, per salutare per l’ultima volta Maurizio Costanzo, il giornalista e conduttore scomparso all’età di 84 anni lo scorso venerdì. Il feretro ha attraversato la Capitale da piazza Venezia fino alla chiesa degli Artisti, come era già accaduto per un altro gigante della tv, Gigi Proietti, per poi raggiungere il teatro Parioli, seconda casa di Costanzo. Al funerale c’erano tantissimi vip. Tra i tanti si è distinto Gianni Sperti, opinionista di “Uomini e donne”, che ha fatto una promessa a Maria De Filippi. Parole che hanno toccato il cuore di tutti… Leggi anche l’articolo —> Funerali di Maurizio Costanzo: Maria non riesce a trattenersi, il motivo Da anni ... Leggi su tvzap (Di martedì 28 febbraio 2023) Personaggi tv. Una folla commossa ha riempito piazza del Popolo, a Roma, per salutare per l’ultima volta Maurizio, il giornalista e conduttore scomparso all’età di 84 anni lo scorso venerdì. Il feretro ha attraversato la Capitale da piazza Venezia fino alla chiesa degli Artisti, come era già accaduto per un altro gigante della tv, Gigi Proietti, per poi raggiungere il teatro Parioli, seconda casa di. Al funerale c’erano tantissimi vip. Tra i tanti si è distinto, opinionista di “Uomini e donne”, che ha fatto una promessa aDe. Parole che hanno toccato il cuore di tutti… Leggi anche l’articolo —>di Maurizionon riesce a trattenersi, il motivo Da anni ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : Sabrina Ferilli prende un aereo e torna da Tokyo per i funerali di #MaurizioCostanzo. Sarà vicina all'amica di semp… - localteamtv : Funerali Maurizio Costanzo, Vladimir Luxuria: 'A lui devo tutto. Quando non era facile per quelle come me andare in… - localteamtv : Funerali Maurizio Costanzo, Vittorio Sgarbi: 'Non vado a un funerale dal tempo della morte di mio padre. Maurizio è… - SunnyLiberty : RT @Antonio98854326: Maurizio non parlare di funerali ti prego , perche a me non piacciono !!! maria purtroppo al mio funerale dovrai ve… - Antonio98854326 : Maurizio non parlare di funerali ti prego , perche a me non piacciono !!! maria purtroppo al mio funerale dovrai… -