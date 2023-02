Sanremo | Madame in lacrime | «Grazie Amadeus lo devo a te questo mio Festival»

Leggi su blog.libero

(Di domenica 12 febbraio 2023)dopo la sua esibizione durante la serata finale deldi, ha ringraziato. La cantante ha detto: «è stato undifficile me, per fare 100 metri ne ho corsi mille.ringraziaresenza di lui che ha creduto in me non sarei qui. Parte del mio impegno inte lo».ha risposto: «è un grandissimo talento». L’esibizione disi è esibita sulle note del suo brano “Nel bene nel male” e al termine della sua performance il pubblico l’ha applaudita per diversi minuti. La sua canzone piace molto sia in radio che sui social dove ha moltissimi ...