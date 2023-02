Sisma in Siria e Turchia | spaccata in due la geopolitica della solidarietà

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) In questa tragedia immane lasi èin due. Tutti i soccorsi occidentali che si stanno approntando vanno in, pochissimi, raggiungono la. In Occidente L'articolo proviene da il manifesto.

...di bambini sono a rischio dopo il devastante terremoto che ha causato enorme distruzione in. ... come riporta Anadolu, facendo sapere che 22.286 persone sono rimaste ferite a causa del. 07 ...L'Oms non lascia molte illusioni: le vittime delalla fine potrebbero essere più di 20mila. Punti chiave 15:48 Italiano disperso è Angelo Zen 12:25 Governo: "Aiuti passino solo per ...

Terremoto Turchia e Siria, i morti sono migliaia. "Ad Aleppo una catastrofe". LIVE Sky Tg24

Sisma Turchia-Siria: nuova faglia, suolo slittato 10 metri - Scienza & Tecnica Agenzia ANSA

Terremoti in Turchia e Siria, oltre 7200 morti. Erdogan: "Uno dei più grandi disastri della storia" RaiNews

Terremoto Turchia e Siria: oltre 6.200 morti. 15enne salvato dopo 35 ore sotto le macerie. Disperso italiano: è il 60enne ... Il Fatto Quotidiano

Terremoto in Siria, bimba nasce tra le macerie: trovata viva ancora legata dal cordone ombelicale alla madre morta TGCOM

I vigili del fuoco italiani stanno costruendo il campo campo base nella zona di Hatay dove stanno portando il loro aiuto alla popolazione colpita del terremoto che interessato Turchia e Siria. Sul pos ...Sui social la 19enne figlia dei dittatore chiede di escludere le aree in mano agli oppositori. Le bombe dopo il sisma nelle aree dei ribelli. I soccorsi internazionali bloccati ...