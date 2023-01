Robert Pattinson | diete folli e canoni di bellezza hollywoodiani | ”Possono creare dipendenza”

(Di venerdì 20 gennaio 2023)ha aspramente criticato idicui gli attori di sesso maschile sono sottoposti a Hollywood, definendoli pericolosi. In un’intervista esclusiva al magazine ES, l’attore si distanzia da un certo atteggiamento quasi ossessivo di controllo del proprio corpo:”Si tratta di qualcosa di veramente fuori di testa.. e non ci si rende conto di quanto può essere facile finire dentro un pattern del genere, anche senza volerlo.. persino controllare l’assunzione quotidiana di calorie può diventare una grave, e spesso non ci si rende conto di quanto una cosa del genere possa essere insidiosa, finché non è troppo tardi.” E sebbenenon abbia, a suo dire, mai avuto particolari problemi con la percezione del proprio corpo, ciò non gli ha comunque ...

Best Movie

Sfila accompagnato dalle voci die Gwendoline Christie in monologo e da un lento, drammatico, tappeto sonoro di archi composto da Max Richter l' uomo Dior . Lento è anche il suo incedere verso il prossimo autunno ...Lo ha rivelato Deadline , che ha aggiunto che alla regia dovrebbe esserci Matt Reeves , reduce dal Batman con. Il film, prodotto da 6th & Idaho Productions, sarebbe basato sul libro ... Robert Pattinson, l'attore svela l'assurda dieta che ha dovuto seguire per avere il suo fisico. Ma non provateci a casa! L’attore denuncia i rigidi standard da rispettare per mantenere il corpo maschile “in allenamento”: “Una volta non ho ...Robert Pattinson non è estraneo a cosa significhi mettersi in forma per il grande schermo, ma ha sottolineato alcuni aspetti insidiosi ...