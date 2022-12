Brutto incidente sulla Pontina | mezzo pesante sbanda e si ribalta | chiusa una corsia | traffico bloccato

(Di sabato 31 dicembre 2022) Gravestamattina. L’episodio è stato registrato circa un’ora fa all’altezza di Aprilia, in corrispondenza del centro commerciale Aprilia 2. Unè finitoto su un fiancocarreggiata. Sul posto sono presenti gli Agenti della Polizia Stradale di Aprilia unitamente ai sanitari del 118.e code in direzione Roma.oggi L’, da quanto si apprende, è stato autonomo. Il camion, per cause in corso di accertamento, ha dapprimato, poi ha urtato lo sparti, quindi è finito semi-to su un fianco ...

Canale Dieci

CALCATA -per una diciannovenne di Aprilia. la giovane, ieri pomeriggio, si trovava a Calcata da alcuni parenti in occasione delle feste natalizie. Il paese è noto perché posto su un'altura ...in provincia di Salerno , dove nella serata del 30 dicembre una donna è stata investita in pieno centro : indagini in corso per accertare case e dinamiche di un sinistro che da quanto ... Roma, scontro tra una volante della Polizia e un'auto: travolto un centauro SALASSA - Brutto incidente stradale questa mattina, sabato 31 dicembre 2022, sulla pedemontana, appena dopo lo svincolo d'ingresso di Salassa. Per cause in fase di accertamento si sono scontrate due ...Brutta caduta, ha battuto la testa ma il casco lo ha salvato. Portato al S.Chiara: sta bene ma passerà il Capodanno in corsia ...