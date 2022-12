Whitney - Una voce diventata leggenda ci ricorda come ogni parabola delle pop star si assomigli

Leggi su gqitalia

(Di mercoledì 28 dicembre 2022)- Unaè uscito il 22 dicembre, giusto in tempo per intercettare il pubblico che, almeno in Italia, e tolti i cinefili, ormai considera il cinemaun luogo speciale, da frequentare durante le feste o perché sul titolo in sala c’è un hype così forte da non poter aspettare che arrivi in piattaforma. E, in effetti, di questo biopic sulla vita e la carriera diHouston si è parlato parecchio per mesi. Più che altro per il personaggio di cui racconta la storia, visto che il cast non è così noto, con l’eccezione di Stanley Tucci che interpreta Clive Davis, l’uomo che lanciò la carriera della Houston e di molti altri artisti e che, oggi novantenne, ha anche prodotto il film. Naomi Ackie, inglese, 30 anni, infatti, è al suo primo ruolo da protagonista. ...