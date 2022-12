(Di martedì 27 dicembre 2022) Roma, 27 dic – Tutto come ampiamente previsto, programmato, minuziosamente preparato. Itaverràe di conseguenzaal miglior offerente. Ciò significa che l’Italia non avrà più unaaerea di. Un danno enorme, non solo di immagine. La decisione è però ormai presa, perché dopo il Dpcm approvato dal Consiglio dei ministri lo scorso 21 dicembre – con lo scopo diretto di velocizzare la procedura di cessione dell’ex Alitalia – oggi è arrivato il via libera della Corte dei Conti alla modifica della procedura di privatizzazione. Ita, cosa succede ora A questo punto si attende la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del Dpcm, dopodiché si aprirà la partita di acquisto di Ita. I tedeschi di ...

Il Primato Nazionale

Gite in barca, sul motoscafo veloce, indel cognato Antonio Scaramuzzino e dei nipotini ... Al momento tutto lascia presagire che la calabrese rimarrà in Kenya, dove diràa un 2022 che ...L'attore frusinate, 49 anni, da tempo si era trasferito per amore in Piemonte, dopo aver conosciuto l'attrice Alessia Olivetti (con cui ha fondato laMirabilia Teatro), prima a Ciriè e poi ... Addio compagnia di bandiera: Ita Airways privatizzata (e venduta agli stranieri) Il bomber classico sembra in via di estinzione. In Qatar il titolo di capocannoniere è finito a Mbappé, che gioca sulla fascia ...Samsung ha sempre avuto molta fortuna nel mercato dei dispositivi di fascia media. La serie Galaxy A5 è molto popolare e apprezzata, ma lo stesso non si può dire di quella Galaxy A7, tanto che l'ultim ...