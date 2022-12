Emirati | Fontana | ' gioia per liberazione Costantino | grazie a governo'

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 24 dicembre 2022) Milano, 24 dic. (Adnkronos) - "Apprendo conla notizia delladi Andrea. Ci siamo adoperati ad ogni livello affinché al milanese fosse permesso di lasciare il paese, ringrazio ile la Farnesina per il lavoro svolto. Finalmente la notizia tanto attesa è arrivata!". Il presidente di Regione Lombardia Attiliocommenta così, sul suo profilo Twitter, il ritorno a casa dell'imprenditore arrestato con l'accusa di finanziamento del terrorismo in Yemen il 21 marzo scorso in un hotel di Dubai e poi 'ospite' dell'ambasciata italiana perché le autorità degligli avevano confiscato il passaporto impedendogli di lasciare il Paese.