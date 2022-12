Mondiale | Argentina-Australia 2-1 | albiceleste ai quarti di finale | News

L'conquista i quarti di finale delin Qatar. La nazionale di Scaloni supera 2 - 1 l'Australia con i gol di Messi e ......l'va avanti: il numero 10 riceve da Otamendi e con un colpo da biliardo insacca all'angolino dove Ryan non riesce ad arrivare. Primo gol in una fase ad eliminazione diretta di un...DOHA - L'esorcismo non è stato semplice, ma alla fine è riuscito: l'Argentina si è qualificata per i quarti di finale con l'Olanda. Ha battuto l'Australia col fiatone, grazie al terzo gol di Messi al ...In negativo - è stato il Belgio che non ha superato il suo girone e che quindi non si è qualificato per gli ottavi. Nonostante avesse a disposizione talenti come Hazard, Courtois, De Bruyne e Lukaku, ...